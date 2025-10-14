L'Italia vince 3-0, play off sicuri

AGI - Con due gol di Retegui (su rigore al 45+2' del primo tempo e al 74') e uno di Mancini (al '93), il primo con la maglia azzurra, l'Italia di Gattuso regola 3-0 Israele e si assicura aritmeticamente almeno i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. È un'Italia che sa segnare e fare un piccolo passo avanti verso i Mondiali americani. Ma è anche l'Italia che dà l'idea di non essere ancora solida come Gennaro Gattuso vorrebbe.
Gara giocata davanti ai 9.965 spettatori di Udine in un 'Friuli' blindato per le proteste dei movimenti pro-Pal, che si sono parzialmente manifestate anche sugli spalti con i fischi al momento dell'inno degli ospiti. È la quarta vittoria consecutiva da ct per Gattuso, sicuramente la più importante finora, anche se il primo posto sembra essere saldo nelle mani di una Norvegia dominatrice del girone I con 18 punti e una differenza reti di +26.
La partita - iniziata con il minuto di silenzio in memoria dei tre carabinieri rimasti uccisi nell'esplosione a Castel d'Azzano - si chiude con gli applausi che sanno anche di sospiro di sollievo per il risultato.
Feriti un carabiniere, una giornalista di Rainews e un operatore tv
Un carabiniere, un cameraman e a una giornalista sono rimasti feriti negli scontri avvenuti con la polizia durante la manifestazione pro Pal. Il corteo si è svolto pacificamente in serata fino a che, all'arrivo in piazza Primo maggio, un gruppo di un centinaio di presenti ha attaccato le forze dell'ordine cercando di continuare il percorso, non autorizzato, verso lo stadio. Lancio di petardi e fumogeni con gli idranti attivati dalla polizia per allontanare le persone. Gli scontri sono proseguiti per oltre un'ora. Poliziotti e Carabinieri in assetto antisommossa hanno risposto con idranti e lacrimogeni ai manifestanti che si erano lanciati contro di loro con transenne, segnali stradali, pezzi d'albero, pietre e sassi, oltre che con petardi. I fermi sarebbero una ventina.
La giornalista colpita da un sasso
La Rai "condanna con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza che si è verificata a Udine in occasione del corteo pro Palestina, durante il quale una nostra giornalista di RaiNews24, Elisa Dossi, è stata colpita da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro di cronaca all'esterno dello stadio, in occasione della partita Italia-Israele. La collega è stata prontamente soccorsa e si trova ora al pronto soccorso di Udine, dove le vengono prestate le cure necessarie".