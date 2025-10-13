La prima volta ai Mondiali del Capo Verde
La prima volta ai Mondiali del Capo Verde
Home>Sport

La prima volta ai Mondiali del Capo Verde

Sono già 22 le nazionali qualificate ai prossimi Campionati del mondo di calcio, oltre ai tre Paesi organizzatori
L'esultanza del Capo Verde
Sito della Fifa - L'esultanza del Capo Verde
mondiali calcio capo verde
di lettura

AGI - Dopo Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria e Ghana, un'altra nazionale africana si qualifica per i Mondiali del 2026. Storica prima volta per Capo Verde, che chiude al primo posto il gruppo D davanti al più quotato Camerun: decisiva la vittoria per 3-0 contro Eswatini maturata con i gol nella ripresa dell'ex Verona Rocha Livramento, Semedo e Stopira.

ADV

Con poco più di 500.000 abitanti, Capo Verde è diventata la seconda nazione meno popolosa a qualificarsi per la Coppa del Mondo, dopo l'Islanda a Russia 2018.

ADV

Sono già 22 le nazionali qualificate ai Mondiali del 2026. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti in quanto Paesi organizzatori, sono sicuri di un posto nella fase finale, per la prima volta a 48 squadre: AFC: Australia, Iran, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Giappone. CAF: Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde. CONMEBOL: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. OFC: Nuova Zelanda. Per quanto riguarda i play-off intercontinentali, assegnati due dei sei posti disponibili a Bolivia e Nuova Caledonia.

I complimenti della Fifa

Il più piccolo Paese per estensione a giocare un Mondiale (circa 4 mila km quadri, il precedente primato apparteneva al Qatar con 11 mila), il secondo per popolazione (circa 524 mila abitanti contro i 340 mila dell'Islanda nel 2018), Capo Verde ha ricevuto anche i complimenti del presidente della Fifa, Gianni Infantino: "Un momento storico, con la prima qualificazione di sempre al Mondiale, che si giochera' in Canada, Messico e Stati Uniti. L'anno prossimo, la vostra bandiera sara' issata e il vostro inno sara' ascoltato nel miglior Mondiale di sempre, godetevi questo momento", il messaggio via social.

ADV