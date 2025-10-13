La prima volta ai Mondiali del Capo Verde

AGI - Dopo Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria e Ghana, un'altra nazionale africana si qualifica per i Mondiali del 2026. Storica prima volta per Capo Verde, che chiude al primo posto il gruppo D davanti al più quotato Camerun: decisiva la vittoria per 3-0 contro Eswatini maturata con i gol nella ripresa dell'ex Verona Rocha Livramento, Semedo e Stopira.
Con poco più di 500.000 abitanti, Capo Verde è diventata la seconda nazione meno popolosa a qualificarsi per la Coppa del Mondo, dopo l'Islanda a Russia 2018.
Sono già 22 le nazionali qualificate ai Mondiali del 2026. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti in quanto Paesi organizzatori, sono sicuri di un posto nella fase finale, per la prima volta a 48 squadre: AFC: Australia, Iran, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Giappone. CAF: Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde. CONMEBOL: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. OFC: Nuova Zelanda. Per quanto riguarda i play-off intercontinentali, assegnati due dei sei posti disponibili a Bolivia e Nuova Caledonia.
I complimenti della Fifa
Il più piccolo Paese per estensione a giocare un Mondiale (circa 4 mila km quadri, il precedente primato apparteneva al Qatar con 11 mila), il secondo per popolazione (circa 524 mila abitanti contro i 340 mila dell'Islanda nel 2018), Capo Verde ha ricevuto anche i complimenti del presidente della Fifa, Gianni Infantino: "Un momento storico, con la prima qualificazione di sempre al Mondiale, che si giochera' in Canada, Messico e Stati Uniti. L'anno prossimo, la vostra bandiera sara' issata e il vostro inno sara' ascoltato nel miglior Mondiale di sempre, godetevi questo momento", il messaggio via social.