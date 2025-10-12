La favola di Vacherot a Shanghai: da numero 204 in classifica batte il cugino in finale
Il 26enne monegasco batte 4-6 6-3 6-3 Arthur Rinderknech, 54esimo nel ranking, e intasca 1,1 milione di dollari
Hector RETAMAL / AFP - Valentin Vacherot festeggia il successo a Shanghai con la compagna
AGI - Una favola a lieto fine. Di quelle che lo sport, ogni tanto, riesce a regalare. E' quella di Valentin Vacherot, numero 204 nel ranking mondiale, che ha vinto il titolo al "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione, disputatosi sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il 26enne tennista monegasco, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in finale il francese e cugino Arthur Rinderknech, 54esimo del ranking mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-3.

Per Vacherot, che ha alzato il trofeo dopo aver eliminato nell'ordine Djere, Bublik, Machac, Griekspoor, Rune e Djokovic e, appunto, il cugino, si tratta del primo successo nel circuito maggiore.

Hector RETAMAL / AFP - Vacherot condivide il trofeo con il suo team

Grazie a questa vittoria, Vacherot farà un balzo enorme in classifica, perchè si porterà al 40esimo posto (mentre il cugino salirà al numero 28), e gonfierà di molto il proprio conto in banca grazie a un assegno di 1,1 milioni di dollari: il doppio di quanto guadagnato fin qui da lui in carriera.

