"L'equilibrio è la mia forza": chi è Pio Esposito, il baby bomber a segno anche in Nazionale

AGI - Io penso a me stesso. C'è chi mi esalta e chi mi scredita: l'equilibrio è la mia forza": Francesco Pio Esposito ha celebrato così il suo primo gol in azzurro, quello del momentaneo 3-0 sull'Estonia segnato al 74mo minuto con una girata da purosangue dell'area di rigore su assist di Spinazzola. A Tallinn è stata consacrata l'impetuosa ascesa dell'attaccante di Castellammare Stabia, 20 anni compiuti il 28 giugno e già protagonista con la maglia dell'Inter con cui due settimane prima era andato a segno a Cagliari, sempre su un cross da sinistra.
"Questo gol deve essere un punto di partenza, non un traguardo", ha assicurato Pio, "sono una persona molto autocritica, non mi piace accontentarmi. So cosa valgo e continuo a lavorare ogni giorno per migliorarmi".
Il calcio è un affare di famiglia
La maturità e l'umiltà sono le doti che più colpiscono di questo gigante di 1 metro e 91 e 80 chili di peso con ottima tecnica. Per lui, il calcio è un affare di famiglia: fratello minore di Salvatore (in B allo Spezia) e di Sebastiano Esposito (approdato a Cagliari ma cresciuto all'Inter), anche il papà Agostino è stato calciatore. E proprio alla famiglia ha rivolto il suo ringraziamento: "Questo gol è per la mia famiglia, che mi è sempre stata accanto e ha fatto tanti sacrifici per permettermi di arrivare fin qui. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile".
I numeri
Cresciuto tra le giovanili del Brescia e dell'Inter, era stato il miglior giocatore della Serie B 2024/2025 grazie ai 17 gol in 35 presenze con lo Spezia. Francesco Pio si è conquistato il nerazzurro dopo un ottimo Mondiale per Club negli Usa, compreso un gol al River Plate. All'Inter ha ritrovato all'Inter proprio l'allenatore che lo aveva lanciato giovanissimo facendone il capitano in Primavera, Cristian Chivu.
Le caratteristiche sono da classico numero 9, abile di testa ma anche molto coordinato e con un'ottima visione di gioco. Esposito esulta mostrando i muscoli, un riferimento alla grande crescita fisica negli anni del Covid che lo ha trasformato da trequartista bassino in un bomber dalla stazza importante.
Dall'esordio in Serie A, a fine agosto a San Siro contro l'Udinese, sul suo conto si sono sprecati elogi e aspettative: per gli interisti è già un beniamino ma per tanti tifosi avversari e qualche critico deve ancora dimostrare che è nata una stella. Lui, pero', non si scompone: "L'equilibrio è la mia forza", ripete come un mantra.