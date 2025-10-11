Mattia Furlani, voglio record del mondo salto in lungo

AGI - "Al record del mondo ci sto pensando, noi stiamo lavorando. L'atleta deve avere una sua educazione di vita. Guardiamo Duplantis (primatista mondiale salto con l'asta con 6,30 - ndr) che per me vale 6,50 metri per quanto è forte, lui fa questi risultati perché ogni anno è sano e lavora bene sulla prevenzione. Per me è stato un anno molto tosto ma ne vado fiero e ne sono contento". Lo ha detto Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo poche settimane fa a Tokyo, nel corso del suo intervento sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento.
Furlani, 20 anni, cresciuto a Rieti, è il più giovane campione del mondo di specialità della storia. A salutare il lunghista delle Fiamme Oro, in un video, sia il primatista europeo Robert Emmiyan (8,86) e soprattutto il primatista mondiale Mike Powell che ha detto, "sono lieto di congratularmi con Mattia e penso che sei la persona giusta per battere il mio record del mondo (8,95), tu hai la testa cosa che io non avevo".
Al lavoro per battere il record di Powell
Furlani ha vinto l'oro iridato con 8,39 suo primato personale. "Attualmente non valgo 8,95, non ci si sveglia e si riesce a saltare 9 metri, ma noi stiamo lavorando, è un obiettivo, ci sto pensando, anche se non riuscirò a farlo comunque avrò dato tutto". Parlando del 2025, Mattia ha detto, "è stata una stagione molto pesante sotto il punto di vista dei viaggi, della programmazione, tanti eventi in giro per il mondo, Mondiali in Cina a marzo, poi America e Asia ma l'importante è arrivare a fine stagione sani sia fisicamente che mentalmente".
Preparazione atletica e staffetta 4x100
Sotto l'aspetto della preparazione atletica, Furlani, allenato dalla mamma Khaty Seck, ha affermato, "abbiamo sempre cercato di rispettare una crescita biologica negli ultimi anni, inizieremo ad aggiungere gradualmente dei lavori più pesanti, non vedo l'ora di ritornare in pista, da lunedì inizieremo a lavorare". Su un eventuale suo impiego nella staffetta 4x100 azzurra, il campione del mondo del salto in lungo ha detto, "il mio personale sui 100? Molto tempo fa ho corso 10"64 ma oggi penso di valere 10"30, ma se serve per la staffetta sono sempre a disposizione per la Nazione".
Il ricordo di Andrea Milardi
Mattia Furlani ha poi ricordato la figura di Andrea Milardi, una sorta di suo 'padre sportivo' che lo ha accolto a Rieti e fondatore dell'Atletica Studentesca.