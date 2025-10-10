L'arbitro Taylor non si 'pente': "Contro la Roma nessun errore"

AGI - Il furibondo dopo-partita della finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia "è la peggiore situazione che mi sia mai capitata in termini di offese" e questo malgrado "non ci fossero stati grossi errori": lo ha affermato l'arbitro inglese Anthony Taylor che in un'intervista alla Bbc è tornato sulle contestazioni dei giallorossi a Budapest per la sua direzione di gara e si è soffermato sull'"aspettativa di perfezione" che circonda il mondo arbitrale.
Taylor fu apostrofato dal tecnico dei giallorossi José Mourinho dopo la sconfitta ai rigori che prima lo definì "una disgrazia" e poi lo affrontò nel parcheggio dello stadio. L'indomani i tifosi romanisti lo circondarono e insultarono in un terminal dell'aeroporto della capitale ungherese. In particolare i romanisti recriminarono sulla mancata concessione di un calcio di rigore per un mani di Fernando e per la mancata espulsione di Lamela.
L'impatto delle offese e il ruolo di Mourinho
"È la peggiore situazione che mi sia mai capitata in termini di offese", ha spiegato il 46enne fischietto di Manchester, "non solo perché viaggiavo con la mia famiglia ma perché mostra l'impatto che il comportamento delle persone può avere sugli altri, persino in una partita così in cui effettivamente non c'erano stati grossi errori". E alla domanda se il comportamento dello Special One abbia aizzato gli animi, ha risposto: "Se si vuole essere onesti sì".
Taylor: 'Un capro espiatorio', le conseguenze personali
Per Taylor si è voluta "spostare l'attenzione su un capro espiatorio": "Per me questa è stata una grande fonte di delusione, frustrazione, rabbia, non so come questo sia accettabile perché sono certo che quelle stesse persone non vorrebbero che qualcuno si voltasse a dirgli quelle cose di fronte ai propri figli". "Da quella volta non li ho più portati alle partite", ha riferito Taylor.