Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni

AGI - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalla Procura federale per i fatti accaduti lo scorso 14 agosto al duty-free dell'aeroporto di Singapore quando furono accusate dalle autorità indonesiane di aver rubato alcuni cosmetici.
Nell'ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti le due nuotatrice azzurre, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti.
Dichiarazione della Federnuoto
"Tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna", fa sapere in una nota la Federnuoto.