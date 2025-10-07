Torna a Venezia la grande vela, 18 maxi yacht di fronte a San Marco per la Venice Hospitality Challenge

AGI - Venezia si prepara al ritorno del suo Gran Premio Velico: il Gran Premio della Città di Venezia - Venice Hospitality Challenge. La dodicesima edizione del premio prenderà il via sabato 18 ottobre alle 13.30 circa con i potenti getti dei rimorchiatori davanti Punta della Dogana.
A partire da giovedì 16 ottobre visitatori e appassionati potranno ammirare le barche partecipanti ormeggiate a un pontile galleggiante posizionato nel Canale della Giudecca grazie alla collaborazione della Fondazione Scuola Piccola Zattere, dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. Il pontile, lungo oltre 75 mt e realizzato da Boscolo Bielo, sarà anche il quartier generale della manifestazione.
Le premiazioni avverranno presso la banchina VYP alle Zattere dove verrà anche assegnato il Barcolana Venice Hospitality Trophy, trofeo Challenge per l'imbarcazione meglio classificata considerando i migliori risultati nella Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo e Venice Hospitality Challenge.
Il "Cappello del Doge"
Come da tradizione il trofeo che si contenderanno gli skipper è il celebre Cappello del Doge, simbolo del potere della Serenissima. Ogni anno realizzato in vetro di Murano e interpretato dai maestri vetrai per colori e decorazioni, quest'anno è stato magistralmente realizzato dalla storica vetreria Simone Cenedese.
Questa edizione del Gran Premio Città di Venezia - Venice Hospitality Challenge prevede quattro categorie di imbarcazioni, una di queste è abbinata all'hotellerie veneziana di lusso: i prestigiosi hotel Danieli, Cà Sagredo e Palazzina G saranno in gara insieme alle imbarcazioni Adriatic Europa, Shining e Pegaso. Sulla linea di partenza sarà schierata una flotta di 18 maxi yacht dai 52 ai 100 piedi (da 16 a 30 metri di lunghezza), tra questi, l'indimenticabile Moro di Venezia che gareggerà per il Salone Nautico.