Musetti, obiettivo Torino. A Shanghai batte Darderi e approda agli ottavi
Il tennista carrarino, che ha sconfitto l'italo-argentino 7-5 7-6(1), a breve salirà all'ottavo gradino del ranking Atp, rendendo concreta la qualificazione alle Finals di novembre
Pedro Pardo / AFP - Lorenzo Musetti
lorenzo musetti atp shanghai Atp Finals
AGI - Lorenzo Musetti ha battuto Luciano Darderi ed è approdato agli ottavi di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo torneo ATP 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, ha sconfitto l'italo-argentino, 29 del ranking ATP e 26esima forza del tabellone, con il punteggio di 7-5 7-6 (1).

Vittoria importante per Musetti, che a breve salirà di un posto nella classifica mondiale, andando all'ottavo gradino del ranking ATP, e che conquista altri punti preziosi in chiave qualificazione alle Finals di Torino. Agli ottavi di finale il giocatore azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 13 del mondo e 12esima forza del tabellone, oggi vincitore contro l'olandese Jesper De Jong con lo score di 6-4 7-5.

