Attesa per un annuncio di LeBron, ritiro?

La 40enne stella dei Los Angeles Lakers ha condiviso un'anteprima di un'intervista che andrà in onda per raccontare "la decisione delle decisioni"
AGI - "King" LeBron James, 40 anni, ha annunciato che avrebbe rivelato una "decisione" domani (martedì), senza specificare se riguardi la fine della sua carriera. In un post sui social media, la stella dei Los Angeles Lakers ha condiviso un'anteprima di un'intervista che andrà in onda per raccontare "la decisione delle decisioni".

Il suo post traccia parallelismi con "la Decisione", la spiegazione del suo trasferimento da Cleveland a Miami nel 2010, dove vinse due dei suoi quattro titoli NBA. LeBron James, che compirà 41 anni a dicembre, ha alimentato le voci di un suo annuncio di ritiro al termine della sua 23esima stagione, che inizierà il 21 ottobre.

"Sono felice di poter continuare a giocare al gioco che amo per un'altra stagione", ha spiegato il "Re" al media day dei Lakers il 29 settembre. "Non importa come andranno le cose, sono super impegnato perché non so quando finirà, anche se la fine è vicina", ha aggiunto.

