Il caldo di Shanghai stronca i tennisti: Sinner si ritira, Fritz rischia il collasso. Rune: "Volete il morto in campo?"

AGI - Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Shanghai, di cui era campione uscente. Dopo due set, il primo vinto e il secondo perso, contro l'olandese Tallon Griekspoor, il numero due del mondo ha sofferto di problemi muscolari a entrambe le gambe, che ne hanno ridotto fortemente la mobilità fino a zoppicare.
Non è servito l'intervento del fisioterapista: il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare ed è uscito dal campo tra gli applausi sostenuto dai suoi collaboratori. Per Griekspoor è la prima vittoria su sette sfide complessive con l'altoatesino.
L'azzurro aveva vinto il primo set per 7-6 (3). Poi nella seconda frazione è arrivato a due punti dal match, prima di arrendersi per 7-5. Infine, nella terza frazione ha cominciato ad accusare problemi, soprattutto per crampi alla gamba destra. Quindi, sul 3-2 in favore dell'olandese, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Agli ottavi quindi Tallon Griekspoor, 31 del ranking Atp e 27esima forza del tabellone.
Rune, "volete il morto?"
Il ritiro di Jannik Sinner per problemi muscolari è destinato a riaccendere la polemica sul torneo di Shanghai per il caldo e l'umidità soffocanti che hanno causato grosse difficoltà agli atleti. "Perchè l'Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?", ha tuonato Holger Rune durante un 'medical time out' dopo 31 minuti della partita poi vinta contro Ugo Humbert.
Il danese era visibilmente provato. "Stavo davvero soffrendo", ha poi spiegato, "ma non è durato a lungo e sono migliorato, siamo europei, non siamo abituati a queste condizioni, e mi sono detto che sarebbe stato difficile anche per il mio avversario". Il Masters 1000 di Shanghai è stato definito da alcuni una sorta di 'Survivor': Taylor Fritz ha rischiato il collasso in campo prima di arrendersi a Giovanni Mpetshi Perricard, David Goffin si è ritirato mentre l'argentino Francisco Comesana e Yunchaokete Bu hanno ceduto di schianto nel finale delle sfide contro Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, stravolti dal caldo.