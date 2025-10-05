F.1: Russell trionfa a Singapore, Leclerc sesto

ADV
AGI - George Russell su Mercedes ha vinto il gran premio di Singapore di Formula 1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris. La McLaren ha vinto il mondiale costruttori. Sesta e settima le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con l'inglese che ha preceduto in volata l'Aston Martin di Fernando Alonso.
ADV
Russell: "Fantastico, sono grato al team"
ADV
"È davvero fantastico, due anni fa qui avevo sprecato un'opportunità ma direi che ora abbiamo compensato. Sono grato al team che ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sappiamo da dove sia arrivata questa prestazione. Venerdì era stata una giornata molto difficile, ma sabato in Q3 mi sono sentito molto meglio", ha commentato Russell dopo il trionfo.
Condividi
ADV