Il Bologna non sente le fatiche di Europa League, travolto il Pisa 4-0

AGI - Il Bologna ha battuto 4-0 il Pisa nel match valido per la sesta giornata di Serie A. La formazione di Italiano, reduce dal pareggio casalingo in Europa League con il Friburgo, rifila un netto poker ai toscani nell'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali. Partita indirizzata sui binari dei rossoblù dal rosso diretto rimediato da Idrissa Touré al 37' per fallo da ultimo uomo.
Cambiaghi sblocca il risultato
Incontro sbloccato dal migliore in campo Nicolò Cambiaghi (24') e chiuso nei minuti successivi all'espulsione dell'esterno nerazzurro. Al 38' Nikola Moro raddoppia proprio sulla punizione scaturita dal fallo di Touré e pochi secondi dopo Riccardo Orsolini (40') cala il tris con il terzo gol nelle ultime quattro uscite, tra campionato e coppa. Nella seconda frazione Jens Odgaard cala il poker al 53'.
Prestazione del Pisa condizionata dall'uomo in meno
Difficile valutare la prestazione del Pisa di Gilardino, condizionato fortemente dall'inferiorità numerica dopo aver disputato una prima mezz'ora di discreto livello. Seconde linee in campo per Italiano a pratica già archiviata. Fuori Orsolini dopo 45 minuti e Castro tenuto a riposo con staffetta Dallinga-Dominguez in sostituzione dell'argentino. Rifiatano anche Ferguson e Lykogiannis.
Esordio di Buffon junior
Nel finale esordio in Serie A per il 17enne Louis Thomas Buffon, figlio dell'ex leggenda della Juventus Gianluigi e ora giocatore del Pisa. Bologna che riparte alla grande dopo il pareggio deludente di Lecce e si issa in settima posizione con 10 punti. Pisa che resta in ultima piazza con 2 punti. Al rientro dalla pausa nazionali la squadra di Italiano volerà a Cagliari, mentre gli uomini di Gilardino ospiteranno il Verona in una partita già delicatissima in ottica salvezza.