Sinner parte di slancio a Shanghai, 'pratica' Altmaier

AGI - Jannik Sinner approda facilmente al terzo turno del 'Rolex Shanghai Masters', il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il numero 2 del mondo e prime testa di serie del torneo, dopo il bye del primo turno ha superato nel suo match d'esordio in Cina il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo, con un duplice 6-3.
Al termine della gara Sinner ha detto di non aver avuto molto tempo per prepararsi a questo torneo dopo la vittoria a Pechino. "Devo alzare il livello - ha dichiarato - ora la cosa più importante comunque è recuperare energia".
Altri risultati. Secondo turno: Alex De Minaur (Aus, 7) b. Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6-4 6-2; Yoshihito Nishioka (Jpn) b. Andrey Rublev (Rus, 13) 2-6 6-1 6-4; Zverev (Ger, 3) b. Royer 6-4 6-4.