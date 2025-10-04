Sinner parte di slancio a Shanghai, 'pratica' Altmaier
Il campione altoatesino approda senza fatica al terzo turno del penultimo Masters 1000 della stagione dove è testa di serie n.1 per l'assenza di Alcaraz
Andrea Cauti
WANG Zhao / AFP - Jannik Sinner
AGI - Jannik Sinner approda facilmente al terzo turno del 'Rolex Shanghai Masters', il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il numero 2 del mondo e prime testa di serie del torneo, dopo il bye del primo turno ha superato nel suo match d'esordio in Cina il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo, con un duplice 6-3.

Al termine della gara Sinner ha detto di non aver avuto molto tempo per prepararsi a questo torneo dopo la vittoria a Pechino. "Devo alzare il livello - ha dichiarato - ora la cosa più importante comunque è recuperare energia".

Altri risultati. Secondo turno: Alex De Minaur (Aus, 7) b. Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6-4 6-2; Yoshihito Nishioka (Jpn) b. Andrey Rublev (Rus, 13) 2-6 6-1 6-4; Zverev (Ger, 3) b. Royer 6-4 6-4.

