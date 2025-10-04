Gp di Singapore, Russell in pole. Le Ferrari ancora indietro



In prima fila anche Verstappen. Sesto posto per Hamilton, settimo per Leclerc

Foto Xavier Bonilla / DPPI Xavi Bonilla / Xavier Bonilla / DPPI via AFP - Da sinistra, Vesrtappen, Russell e Piastri
singapore gran premio F1
AGI - George Russell scatterà davanti a tutti domani nel Gran Premio di Singapore. Pole position - la settima in carriera e la seconda stagionale dopo quella in Canada - per il pilota britannico della Mercedes, che dopo un venerdì complicato domina il Q3 fermando il cronometro a 1'29"158.

Al suo fianco in prima fila ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, più lento di 182 millesimi, terzo tempo per la McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri, staccato di 0"366.

Antonelli sorprende, Norris delude

Ottima prestazione anche per Andrea Kimi Antonelli, che scatterà dalla quarta casella in seconda fila. Solo un deludente quinto posto per Lando Norris, che accusa un ritardo di quasi mezzo secondo da Russell.

Ferrari in difficoltà

Le due Ferrari arrancano ancora e non vanno oltre un sesto posto di Lewis Hamilton (+0"530), che precede il compagno di box Charles Leclerc, settimo (+0"626) e in quarta fila.

Top 10 completata

Completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).

