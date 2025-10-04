Strepitoso Bezzecchi nella Sprint, rimonta e sorpasso vincente

AGI - Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, ha risalito il gruppo e superato all'ultimo giro Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), centrando un successo di grande carattere.
In terza piazza Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Settimo Marc Marquez (Ducati), dopo un long lap penalty scontato per un contatto con Rins. Francesco Bagnaia, (Ducati) mai in lotta per le posizioni importanti, ha chiuso in 14esima piazza, ultimo dei piloti al traguardo.
"In partenza ho perso un sacco di tempo e non ero sicuro di riuscire a riprendere Aldeguer. Nell'ultimo giro ce l'ho messa tutta, volevo tantissimo questa vittoria. Ringrazio Aprilia e tutti i ragazzi, adesso pensiamo a domani", ha detto Marco Bezzecchi ai microfoni della MotoGP.
Moto Gp: Bezzecchi in pole position in Indonesia, Marquez solo nono
L'italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) partira' in pole position nella gara sprint di sabato e nel Gran Premio di domenica dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche sul circuito di Mandalika in Indonesia, mentre il campione del mondo spagnolo Marc Marquez (Ducati) ha ottenuto solo il 9 tempo. Bezzecchi ha battuto il record del giro e precede gli spagnoli Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Marc Marquez (Ducati), incoronato per la settima volta campione del mondo MotoGP in Giappone la scorsa settimana, ha ottenuto solo il nono tempo a quasi un secondo da Bezzecchi. L'altro pilota ufficiale Ducati, l'italiano Francesco Bagnaia, non e' riuscito a qualificarsi per la Q2 e partira' dalla sedicesima posizione. Le Ducati, dominatrici in questa stagione, hanno mostrato un calo di prestazioni a Mandalika, piazzando solo una moto, quella di Aldeguer, tra le prime cinque. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e' ottavo in griglia e il suo connazionale Johann Zarco (Honda-LCR) solo diciottesimo.