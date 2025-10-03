La Fifa presenta 'Trionda', il pallone dei mondiali

AGI - La Fifa ha presentato 'Trionda', il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026. Trionda combina alta tecnologia e dettagli che rendono omaggio ai tre paesi che ospiteranno la competizione: Stati Uniti, Messico e Canada. Il pallone, presentato durante un evento a New York, è nuovamente firmato da Adidas, come accade dal 1970.
"Sono felice e orgoglioso di presentare il TRIONDA", ha dichiarato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. "Adidas ha creato un nuovo e iconico pallone mondiale, il cui design incarna l'unità e la passione dei paesi ospitanti". La prima Coppa del Mondo organizzata da tre paesi e con la partecipazione di 48 squadre, ha ispirato sia il nome che i dettagli di questo pallone con tocchi di verde, rosso e blu e i simboli iconografici delle nazioni ospitanti: le foglie d'acero del Canada, l'aquila del Messico e le stelle degli Stati Uniti.
Al centro spicca un triangolo, in riferimento all'unione dei tre paesi nordamericani, formato da pannelli che riproducono le onde a cui fa riferimento il nome del pallone. Adidas ha anche creato dettagli sia aerodinamici che tecnologici, che forniranno informazioni su ogni movimento del pallone. Un sensore di movimento a 500 Hz inviera' dati precisi al sistema VAR in tempo reale, aiutando gli arbitri a prendere decisioni come quelle relative al fuorigioco.