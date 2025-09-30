Champions, l'Inter supera 3-0 Slavia Praga

AGI - Sei punti su sei, cinque gol fatti e nessuno subito. Dopo il successo sull’Ajax, l’Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il primato nel girone di Champions League. A San Siro finisce 3-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Dumfries, in una partita dominata dai nerazzurri sin dai primi minuti.
I numeri raccontano bene la superiorità: 20 tiri a 2 e 70 azioni offensive dell’Inter contro le 24 degli avversari. Il vantaggio arriva al 30’: pressing di Lautaro e grave errore del portiere Stanek, che sbaglia un passaggio regalando palla all’argentino, libero di appoggiare in rete. Quattro minuti dopo, Acerbi sfonda centralmente e allarga per Thuram: il francese salta Vlcek e serve a Dumfries l’assist per il 2-0 sotto porta.
Al 59’ l’Inter sfiora il tris: Lautaro pesca l’inserimento di Sucic che supera il portiere, ma trova il salvataggio sulla linea di Chaloupek. Il 3-0 arriva al 65’: cross basso di Bastoni, tap-in vincente ancora di Lautaro, dopo una sovrapposizione nata da un colpo di tacco di Thuram. L’attaccante francese si fa male nell’azione ed è costretto a lasciare il posto a Bonny. Nel finale spazio anche per Esposito, Akanji, Barella e Darmian. L’unica nota stonata della serata è l’infortunio di Thuram. L’Inter, che ha centrato la quarta vittoria consecutiva tra Champions e Serie A, tornerà in campo in Europa il 21 ottobre a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise.