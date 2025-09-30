China Open: Sinner inarrestabile, batte De Minaur 2-1 e va in finale

AGI - Non sarà in forma smagliante, ma Jannik Sinner anche stavolta non tradisce le attese e porta a casa l'ennesima finale, quella del China Open, torneo Atp 500 in corso al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino sui campi in cemento. Il tennista ha impiegato due ore e 22 minuti per avere ragione di Alex De Minaur, sconfitto 6-3 4-6 6-2. Un match intenso e combattuto nel quale il tennista azzurro ha così confermato una tradizione positiva nei circuiti maggiori che lo vede vincitore in tutti e dieci i precedenti con l'australiano al quale ha concesso solo due set: quello di oggi e uno agli Australian Open di quest'anno. Nel conteggio a favore dell'azzurro andrebbe anche contemplato l'ultimo atto della Next gen delle Finals del 2019 .
L'altoatesino incontrerà in finale il vincente tra Daniil Medvedev e lo statunitense Learner Tien, che ha approfittato del ritiro nel terzo set di Lorenzo Musetti per andare in semifinale. Il russo, numero 8 del seeding e 18 del mondo, si è imposto nei quarti di finale sul rivale tedesco Alexander Zverev, seconda testa di serie del tabellone e numero 3 del ranking Atp, con un duplice 6-3.
De Minaur è finalmente riuscito a strappare un set a Sinner dopo ben cinque anni ma non gli è bastato per evitare l'undicesima sconfitta su 11 incontri contro l'altoatesino.
Per Sinner è la terza finale di fila nella capitale cinese: nel 2023 trionfò contro Medvedev mentre lo scorso anno fu sconfitto da Carlos Alcaraz.
Il primo set è stato deciso da un break sul 3-2 di Sinner che poi ha chiuso sul 6-3. Nel secondo set Sinner ha avvertito un piccolo fastidio al gluteo sinistro ma senza particolari conseguenze: sul 4-5 e' arrivato il break decisivo che ha regalato il set all'australiano. Nel terzo set arriva pero' subito il break dell'italiano che poi si impone 6-2 e approda in finale.
Sinner: "Un match molto equilibrato"
"È stato un match con un livello molto alto, ci sono stati tanti grandi scambi, tante chance per entrambi, nel secondo io non ho sfruttato le mie. È stata una partita molto equilibrata, nel terzo ho ottenuto subito il break e questo mi ha aiutato. È stata una partita diversa rispetto alle precedenti con De Minaur, un match molto equilibrato, sono felice di aver vinto e di essere in finale". Così Jannik Sinner dopo il successo sull'australiano.
Nella parte conclusiva del match, Sinner ha dato l'impressione di avere qualche problema con i crampi, ma nella prima intervista post-match non ne ha parlato, limitandosi ad assicurare che sarà al top per domani. "Ho servito molto bene - dice il numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo -, lui si muoveva in maniera molto veloce in un campo che è piuttosto lento, ho cercato di rimanere concentrato e di non perdere troppe energie mentali. È stata una partita molto dura, ma sono soddisfatto, ora ho una notte per recuperare. Domani starò bene, in finale c'è grande adrenalina e la volontà di giocare al meglio, è bello poter giocare per un altro grande risultato".