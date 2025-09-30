Champions, l'Atalanta vince in rimonta contro il Bruges

AGI - Prima vittoria in Champions League per la nuova Atalanta di Ivan Juric, che ha superato in rimonta il Club Bruges 2-1 grazie alle reti nella ripresa di Samardzic, su rigore, e di Pasalic. Allo stadio era presente anche il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso. Juric ha sorpreso schierando dal 1’ Lookman ed Ederson accanto a Krstovic, con Pasalic a supporto. L’allenatore belga Hayen ha invece impostato un marcamento a uomo a tutto campo, bloccando per lunghi tratti il palleggio nerazzurro.
Il primo a rendersi pericoloso è stato Bernasconi, tra i più attivi della prima frazione, ma il suo tiro è finito a lato. Al 20’ ci ha provato Ederson con un’azione personale, senza fortuna. Alla prima vera occasione, il Club Bruges è passato in vantaggio con Tzolis, bravo a calciare a giro dal limite.
Nella ripresa l’Atalanta ha dovuto fronteggiare anche gli infortuni di Kossounou (risentimento al flessore destro) e di Bellanova (risentimento all’adduttore sinistro). La svolta è arrivata al 29’ con il rigore trasformato da Samardzic per l’1-1. La pressione dei bergamaschi ha prodotto il sorpasso all’87’: sugli sviluppi di un corner, Pasalic ha insaccato sfruttando una sponda di Musah. Sabato l’Atalanta tornerà in campo in campionato contro il Como, mentre il 22 ottobre ospiterà lo Slavia Praga nella terza giornata di Champions League.