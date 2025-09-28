China Open, Musetti conquista i quarti di finale
China Open, Musetti conquista i quarti di finale

Il carrarino ha battuto 6-3 6-3 Mannarino. Prossima sfida è con Tien che ha eliminato Cobolli
GREG BAKER / AFP - Lorenzo Musetti
tennis china open lorenzo musetti
AGI - Lorenzo Musetti conquista i quarti del China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha superato con un doppio 6-3 in 1h24' di gioco il 37enne francese Adrian Mannarino.

Prossimo avversario: Learner Tien

Prossimo avversario di Musetti è il 19enne statunitense Learner Tien, che questa mattina ha eliminato Flavio Cobolli con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 14' di gioco.

Le dichiarazioni di Musetti

"Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo": così Lorenzo Musetti commenta il doppio 6-3 ad Adrian Mannarino che gli è valso il passaggio ai quarti a Pechino. "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con tante qualità", ha aggiunto Musetti.

