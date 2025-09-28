È morto l'inventore della moviola Carlo Sassi

AGI - Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola, che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Attraverso la moviola le azioni salienti delle partite di cartello possono essere mostrate al rallentatore, analizzate e lungamente discusse
Rimase alla Domenica Sportiva fino al 1991. Poi condusse con Sandro Ciotti "Quasi Gol" mentre dal 1993 affiancò Fabio Fazio in "Quelli che il calcio". Appassionato di calcio (e con un breve passato da calciatore), Sassi era tifoso della Cremonese.
Il cordoglio della Rai
La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano.