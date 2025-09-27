La Cremonese frena il Como (1-1) e resta ancora imbattuta

AGI - Dopo aver espugnato San Siro, la Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia e impone il pareggio per 1-1 al Como. Al vantaggio di Nico Paz risponde la rete di Federico Baschirotto per la squadra di Davide Nicola. Nel finale i lariani restano in 10 per il rosso diretto a Jesus.
Occasioni e gol nel primo tempo
Dopo un'iniziale fase di studio, all'8' Bonazzoli vede Butez fuori dai pali e tenta un clamoroso gol dalla lunghissima distanza, ma il portiere arretra e sventa la minaccia. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e dieci minuti più tardi arriva al tiro con Kuhn, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Al 21' ci prova Sergi Roberto che però, dopo essere stato murato da Bianchetti, accusa un problema muscolare: l'ex Barcellona è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Da Cunha. Dopo l'interruzione il Como torna a spingere con maggiore decisione, tant'è che al 32' trova la rete del vantaggio con il solito Nico Paz: l'argentino riceve palla da Jesus Rodriguez, abile nel superare Terracciano, e batte Silvestri con un tiro angolato.
La ripresa: pareggio ed espulsione
In apertura di ripresa i biancoblu vanno nuovamente vicini al raddoppio con Nico Paz, che prova a piazzarla sul secondo palo, ma Silvestri è attento e devia in corner. I ragazzi di Fabregas proseguono nel loro forcing, sfiorando il 2-0 ancora con Paz e poi con Douvikas, ma l'estremo difensore grigiorosso si supera in entrambe le circostanze. Al 60' Pezzella prova a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza che si spegne sul fondo.
La Cremonese, una volta superata la fase più complicata, riesce ad agguantare il pareggio al 69' con un colpo di testa di Federico Baschirotto, che mette a segno la deviazione decisiva sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tutto da rifare per il Como, che prova ad affidarsi ai suoi giocatori migliori per tornare in vantaggio, ma all'82' Jesus Rodriguez commette una clamorosa ingenuità: lo spagnolo a palla lontana mette a terra a Terracciano e, dopo una revisione Var, viene espulso.
Un punto a testa nel finale
In pieno recupero Morata resta a terra dopo un contatto con Baschirotto, ma per il direttore di gara non c'è nulla. Le due squadre, dunque, si accontentano di un pareggio per 1-1 al Sinigaglia. In seguito a questo risultato la Cremonese resta imbattuta e sale a 9 punti, mentre il Como è subito dietro a quota 8.