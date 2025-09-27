Ciclismo, Israel Premier Tech fuori dal Giro dell'Emilia
Ciclismo, il team dell'Israel Premier Tech fuori dal Giro dell'Emilia

La squadra maschile israeliana esclusa dalla corsa del 4 ottobre per "motivi di sicurezza". Il precedente della Vuelta
Francesco Militello Mirto / NurPhoto / NurPhoto via AFP - l 14 settembre 2025, a Madrid, la Vuelta subisce una battuta d'arresto senza precedenti poiché la tappa finale viene annullata a 56 km dall'arrivo a causa di proteste filo-palestinesi su larga scala nel cuore della capitale spagnola
AGI - La Israel Premier Tech è fuori dal Giro dell'Emilia del 4 ottobre in Italia per motivi di sicurezza. Lo hanno comunicato gli organizzatori della corsa ciclistica all'AFP.

Adriano Amici, presidente del GS Emilia, che organizza la gara di un giorno, ha dichiarato che la squadra "purtroppo non sarà presente alla nostra gara. Abbiamo dovuto prendere questa decisione per motivi di sicurezza pubblica".

Una scelta condivisa con il team israeliano, sentiti Questura e Prefettura, dopo l'annuncio di contestazioni da parte dei centri sociali e l'intervento del Comune di Bologna, che ne aveva chiesto l'esclusione. Lo stesso team era stato contestato duramente alla scorsa Vuelta di Spagna dai movimenti pro-Pal.

