Ciclismo, Israel Premier Tech fuori dal Giro dell'Emilia

AGI - La Israel Premier Tech è fuori dal Giro dell'Emilia del 4 ottobre in Italia per motivi di sicurezza. Lo hanno comunicato gli organizzatori della corsa ciclistica all'AFP.
Adriano Amici, presidente del GS Emilia, che organizza la gara di un giorno, ha dichiarato che la squadra "purtroppo non sarà presente alla nostra gara. Abbiamo dovuto prendere questa decisione per motivi di sicurezza pubblica".
Una scelta condivisa con il team israeliano, sentiti Questura e Prefettura, dopo l'annuncio di contestazioni da parte dei centri sociali e l'intervento del Comune di Bologna, che ne aveva chiesto l'esclusione. Lo stesso team era stato contestato duramente alla scorsa Vuelta di Spagna dai movimenti pro-Pal.
