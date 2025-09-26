Tennis: a Pechino vincono Cobolli e Musetti, ko Sonego

AGI - Dopo l'esordio vincente di Jannik Sinner e la bella prestazione di Flavio Cobolli, anche Lorenzo Musetti debutta con un successo al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha piegato il francese Giovanni Mpetshi Perricard, n. 36 Atp, in tre set con il punteggio di 7-6(3) 6-7(4) 6-4. Al secondo turno (ottavi) Musetti se la vedrà con il francese Adrian Mannarino.
Sonego eliminato al primo turno
Lorenzo Sonego esce al primo turno al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista piemontese, numero 44 del ranking mondiale, si è arreso all'esordio al tedesco Alexander Zverev, numero 3 Atp e seconda testa di serie, impostosi in due set con il punteggio di 6-4 6-3.
Sconfitta per Bolelli e Vavassori nel doppio
Debutto senza gioia per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti al primo turno nel torneo di doppio per 7-5 6-3 al China Open da Benjamin Bonzi e Tallon Griekspoor. La coppia franco-olandese ha ottenuto in percentuale più punti al servizio con la seconda e in risposta contro la seconda, ha trasformato più palle break (3/10, gli azzurri 1/5) e vinto complessivamente nove punti in più.
Paolini avanza al secondo turno
Buona la prima. In tabellone direttamente al secondo turno e accreditata della sesta testa di serie, Jasmine Paolini inizia bene il suo cammino al China Open, penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500). La 29enne toscana regola per 6-1 6-3 Anastasija Sevastova e se la vedrà ora con Sofia Kenin, numero 27 del tabellone e reduce dal successo per 6-4 6-2 su Polina Kudermetova. La 26enne statunitense di origine russa, che nel 2020 ha vinto gli Australian Open ed è arrivata in finale al Roland Garros, si è aggiudicata tutti e tre i precedenti contro l'azzurra, l'ultimo dei quali quest'anno a Dubai. Per quanto riguarda le altre big, al terzo turno anche Elena Rybakina, ottava favorita del seeding, che ha piegato 7-5 4-6 6-3 Caty McNally.