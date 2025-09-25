Mondiali 2026, svelate le mascotte

AGI - In vista dei Mondiali 2026, il massimo torneo calcistico mondiale si prepara a entrare in una nuova era di inclusività e spettacolo con la presentazione ufficiale delle tre mascotte che rappresenteranno le nazioni ospitanti: Maple il Moose (Canada), Zayu il Jaguar (Messico) e Clutch la Bald Eagle (Stati Uniti).
Dichiarazioni del presidente Infantino
"Il team del 2026 si è appena ampliato e reso più divertente! Maple, Zayu e Clutch incarnano gioia, energia e spirito di unione, proprio come la Fifa World Cup", ha dichiarato il presidente Fifa Gianni Infantino. "Le tre mascotte - ha aggiunto - sono fondamentali per l'atmosfera incredibile e coinvolgente che stiamo creando per questo torneo rivoluzionario. Conquisteranno i cuori e susciteranno festeggiamenti in tutto il Nord America e nel mondo. Me le immagino già sulle maglie dei bambini, mentre fanno il cinque con le leggende del calcio e - un'altra novità per questo torneo - saranno protagoniste di videogiochi giocati da milioni di persone in tutto il mondo".
Il messaggio di ogni mascotte
Ognuna delle mascotte porta con sé un messaggio distintivo. Maple il Moose, artista di strada e appassionato di musica, incarna creatività e leadership mentre esplora le province canadesi. Zayu il Jaguar, nato nelle giungle del sud del Messico, rappresenta agilità, ingegno e la ricca eredità culturale del paese. Clutch la Bald Eagle, simbolo di coraggio e curiosità, vola attraverso gli Stati Uniti unendo le persone con il suo spirito di squadra e ottimismo. Per la prima volta nella storia dei Mondiali, le mascotte saranno giocabili nel videogioco ufficiale Fifa Heroes, sviluppato da Enver in collaborazione con Solace.
Le mascotte oltre il digitale
Le mascotte non saranno solo protagoniste digitali: saranno presenti negli stadi e negli eventi correlati al torneo, previsto dall'11 giugno al 19 luglio 2026, che vedrà per la prima volta la partecipazione di 48 squadre.