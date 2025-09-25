Israele fuori dalle gare sportive, maggioranza dei membri Uefa dice sì

AGI - "Una larga maggioranza dei dirigenti e delle federazioni dell'Uefa è favorevole all'esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche continentali" e una decisione del Comitato esecutivo "è attesa per la prossima settimana": lo riferisce il quotidiano britannico The Times.
Molte federazioni sono favorevoli al provvedimento, scrive il Times, anche tenuto conto della precedente esclusione della Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina. La prima conseguenza sarebbe per il Maccabi Tel Aviv che non potrebbe più competere in Europa League. A quel punto ci sarebbero pressioni sulla Fifa perché escluda Israele dalle qualificazioni per i mondiali 2026, in cui è inserito nel girone dell'Italia, anche se gli stretti rapporti tra il numero uno Gianni Infantino e Donald Trump rendono più difficile questo passo.
Reazione del Ministro dello Sport Israeliano
Il ministro dello Sport di Israele, Miki Zohar, ha dichiarato ai media locali di "essere al lavoro con il premier Benjamin Netanyahu per impedire" l'esclusione delle squadre israeliane da parte dell'Uefa.
Gli Usa al lavoro per evitare l'esclusione di Israele dai mondiali
L'amministrazione Trump cercherà di impedire alla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) di sospendere Israele dall'organizzazione prima dei Mondiali del 2026. Lo ha riportato l'emittente britannica Sky News, aggiungendo che il Dipartimento di Stato sta guidando gli sforzi con la FIFA per impedire la sospensione. Un portavoce del dipartimento ha dichiarato: "Agiremo sicuramente per impedire il tentativo di sospendere la nazionale israeliana dai Mondiali".