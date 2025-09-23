Tennis: morto Pilic, per lui i grandi boicottarono Wimbledon

Bertolucci: "Coraggio, ragazzi, ora boicottate Wimbledon"

L'ex davisman azzurro: "Nel '73 boicottammo il torneo londinese per difendere un solo giocatore. Qui sono in ballo 16 donne e 5 uomini, quindi 21 persone e stiamo qui a decidere se devolvere all'Ucraina il montepremi"