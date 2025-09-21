Tennis: l'Italia ci ha preso gusto, la Coppa è di nuovo sua

AGI - L'Italia ha conquistato la sua sesta Billie Jean King Cup battendo gli Stati Uniti per due vittorie a zero dopo il successo decisivo di Jasmine Paolini su Jessica Pegula.
Paolini, numero 8 al mondo, ha dominato nettamente (6-4, 6-2) Pegula (numero 7), che non aveva mai battuto prima. Dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto su Emma Navarro (6-4, 6-4) nella prima partita, l'Italia conquista il titolo per il secondo anno consecutivo (sesta in totale) e priva gli Stati Uniti del 19 trofeo in questa competizione.
Garbin: "Sono orgogliosa della squadra"
"Queste ragazze stanno scrivendo la storia. Quando giocano con questa maglia della Nazionale trovano sempre energie incredibili. Sono orgogliosa della squadra. Oggi c'è stato un livello di tennis altissimo. Sono contenta perché Cocciaretto ha espresso un grande gioco e ha avuto una grande presenza in campo. A ruota Paolini si è confermata. Ma la vittoria è di squadra. Tutte sempre presenti, disponibili e pronte a fare il massimo per i colori azzurri", ha commentato il capitano del team azzurro di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin.