Olimpico blindato per il derby: i laziali espongono uno striscione per Kirk (Video)

AGI - Uno striscione con la scritta "La ragione non si uccide, rip Charlie Kirk" è stato esposto dagli ultras della Lazio a Ponte Milvio, poche ore prima del derby con la Roma. La dedica è rivolta all'attivista Maga assassinato il 10 settembre nello Utah, i cui funerali si terranno oggi in Arizona alla presenza del presidente americano, Donald Trump.
Più goliardica invece la tifoseria romanista che nelle zone del Bar River e dell’Obelisco, a ridosso dello stadio Olimpico, ha appeso diversi striscioni con la scritta “Lotito Resisti” su cartelli stradali e transenne. Messaggio ironico rivolto al presidente della Lazio da sempre oggetto dell'ironia degli ultras giallorossi.