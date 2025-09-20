A Baku pole di Max Verstappen, male le Ferrari in decima e dodicesima posizione

AGI - Al termine di qualifiche tribolate pole position per Max Verstappen davanti a Carlos Sainz. Terzo Lawson, quarto Antonelli. Poi Russell, Tsunoda, Norris, Hadjar, Piastri e Leclerc (gli ultimi due finiti contro il muro).
Dopo l'illusione delle libere di ieri dove erano state le monoposto 'rosse' le più veloci, oggi la Ferrari torna a terra. In tutti i sensi: il britannico della Ferrari Lewis Hamilton viene sorprendentemente eliminato prima della lotta per la pole position nella Q2.
Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1'41"117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0"478; terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0"590 dal pluri-iridato oranje. Grande prestazione sul circuito di Baku anche per l'italiano Andrea Kimi Antonelli, che porta la Mercedes in quarta posizione a +0"600 da Verstappen e davanti al compagno di squadra George Russell.
Delude Lando Norris che non approfitta dell'errore del rivale nel Mondiale e non va oltre la settima casella. Fuori dai giochi, dopo essere andati a muro nel Q3, Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), che partiranno rispettivamente nono e decimo alle spalle di Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Isack Hadjar (Racing Bulls).
Questa la griglia di partenza del Gran Premio d'Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, in programma domani sui 51 giri del circuito di Baku, pari a 306,049 km.
1a fila: 1. Max Verstappen (NED) Red Bull in 1'41"117 alla media di 213.720 km/h; 2. Carlos Sainz (ESP) Williams 1'41"595. 2a fila: 3. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1'41"707; 4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1'41"717. 3a fila: 5. George Russell (GBR) Mercedes 1'42"070; 6. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull 1'42"143. 4a fila: 7. Lando Norris (GBR) McLaren 1'42"239; 8. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1'42"372.
5a fila: 9.
Oscar Piastri (AUS) McLaren no time; 10. Charles Leclerc (MON) Ferrari no time. 6a fila: 11. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1'41"857; 12. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1'42"183. 7a fila: 13. Gabriel Bortoleto (BRA) Kick Sauber 1'42"277; 14. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1'43"061. 8a fila; 15. Oliver Bearman (GBR) Haas no time; 16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1'42"779. 9a fila: 17. Nico Hulkenberg (GER) Kick Sauber 1'42"916; 18. Esteban Ocon (FRA) Haas 1'43"004. 10a fila: 19. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1'43"139; 20. Alexander Albon (THA) Williams 1'43"778.