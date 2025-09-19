Belotti torna a fare il Gallo e il Cagliari vince a Lecce 2-1

AGI - Il Cagliari corsaro al Via del Mare nell'anticipo della quarta giornata di Serie A 2025/2026. La squadra di Pisacane ribalta il Lecce (2-1) e centra la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo interno sul Parma dello scorso turno. Al vantaggio di Tiago Gabriel (5') replica con i primi gol in campionato un rinato Andrea 'Gallo' Belotti, autore di una doppietta (33' e 71' su rigore) che non metteva a segno dal giugno del 2024 in Atalanta-Fiorentina 2-3. Per i salentini, che restano fermi all'ultimo posto in classifica con un punto, si tratta di un terzo preoccupante ko di seguito. Il Cagliari, sceso in campo concentrato e ben aggressivo, è virtualmente quarto con 7 punti, appaiato a Cremonese e Udinese.
Pronti via e il Lecce, spinto dai 40mila del Via del Mare, parte all'arrembaggio. Alla prima occasione i padroni di casa si portano in vantaggio. Al 5' Sottil scappa via a Prati sull'out sinistro, scodella in mezzo e pesca tutto solo in area Tiago Gabriel, che stacca e trova il primo gol in carriera in Serie A. Al 18' arriva la reazione del Cagliari che, prima con Esposito (palo) e poi con Adopo, costringe Falcone a due belle parate. Al 22' altro salvataggio dell'estremo difensore giallorosso che, con un grande riflesso, respinge un colpo di testa di Deiola su angolo di Prati.
La reazione del Cagliari e il pareggio di Belotti
La squadra di Pisacane non si perde d'animo. Anzi, continua a premere e al 33' pareggia i conti. Folorunsho imbuca Palestra, che salta Gallo e serve Belotti per l'1-1 e per il gol numero 115 in Serie A dell'ex bomber di Palermo, Torino, Roma, Fiorentina e Como. In chiusura di frazione (45') Esposito colpisce il secondo palo della serata con un destro a giro dal limite dell'area che si stampa sul montante alla sinistra di Falcone.
Il gol vittoria dei sardi su rigore
Dopo un avvio di secondo tempo più tattico, al 67' Pierotti scippa Folorunsho e mette in mezzo un cross morbido per Tete Morente, che manca clamorosamente il bersaglio colpendo di testa in tuffo da pochi metri. Al 69' ingenuità di Tiago Gabriel, che stende Belotti in area e regala un calcio ai sardi. Dal dischetto ci va proprio il 19 rossoblù, che buca Falcone per il 2-1 ospite con una botta alla destra del portiere. Con ritmi sempre molto bassi e un Lecce con poca qualità nell'ultimo terzo di campo, il Cagliari nel finale controllo agevolmente il match e riesce a fare il colpo al Via del Mare.
Il tabellino
LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Kouassi 5.5, Tiago Gabriel 5, Gaspar 6, Gallo 5 (dal 1' st Ndaba 6); Coulibaly 6.5, Ramadani 5.5 (dal 28' st Camarda 6), Sala 5.5 (dal 1' st Kaba 6); Pierotti 6.5 (dal 35' st N'Dri sv), Stulic 5, Sottil 6.5 (dal 16' st Tete Morente 5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Berisha, Perez, Helgason, Veiga, Banda, Kovac. Allenatore: Di Francesco 5.5.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Palestra 7, Mina 6, Luperto 5.5, Obert 5.5; Adopo 6 (dal 28' st Zappa 6), Prati 5.5 (dal 15' st Felici 6), Deiola 6 (dal 42' st Mazzitelli sv); Folorunsho 6, Esposito 6.5 (dal 15' st Gaetano 6); Belotti 7 (dal 28' st Kilicsoy 6). In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Pedro. Allenatore: Pisacane 6.5.
ARBITRO: Zufferli di Udine 6. RETI: 5' pt Tiago Gabriel, 33' pt e 26' st Belotti su rigore. NOTE: serata serena, campo in condizioni non perfette. Ammoniti: Tiago Gabriel, Coulibaly, Esposito, Prati, Obert. Angoli: 7-4 per il Cagliari. Recupero: 1', 4'.