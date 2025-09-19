Rosso Ferrari in Azerbaijan. Hamilton e Leclerc dominano

AGI - Il Gran Premio d'Azerbaijan si tinge di rosso. Nel venerdì di prove libere, infatti, la Ferrari riesce a piazzarsi davanti a tutti mettendo a referto un'incoraggiante doppietta con Lewis Hamilton che, dopo qualche difficoltà al mattino, è primo nella seconda sessione di prove libere in 1'41"293 davanti al compagno di box Charles Leclerc.
Ottimismo in Casa Ferrari
"La giornata è stata produttiva. Nelle FP2 abbiamo fatto dei buoni cambiamenti. La macchina ha iniziato a funzionare bene e giro dopo giro mi sono sentito sempre meglio, è la migliore FP2 dell'anno per me. I progressi sono evidenti", sottolinea il sette volte campione del mondo. Il monegasco, poleman dello scorso anno sul tracciato di Baku, è incollato al britannico con un gap minimo di appena +0"074 e migliora la terza piazza delle FP1. "Questo weekend c'è parecchio potenziale. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma voglio fare ancora di più. Lotteremo per una buona posizione sulla griglia di partenza", garantisce Leclerc.
Vasseur Frena l'Entusiasmo
Nonostante la grande prova del team di Maranello, il team principal Frederic Vasseur predica giustamente calma. "Sognare non è mai una buona cosa, dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo. Domani la situazione sarà la stessa, con un gruppo molto ravvicinato. Sarà importante anche avere un quadro chiaro sulla scelta delle mescole - evidenzia il dirigente francese - è un buon venerdì, ma non sappiamo il livello di carburante degli altri. Sarebbe un errore pensare che sia tutto semplice, anche se finora è andato tutto bene e sono soddisfatto", aggiunge Vasseur.
McLaren: Alti e Bassi
La McLaren, che in questo weekend potrebbe conquistare matematicamente il secondo titolo costruttori consecutivo, domina la prima sessione con la doppietta firmata da Lando Norris (1'42"704) e Oscar Piastri, ma arranca nel pomeriggio. Il britannico, infatti, finisce a muro ed è costretto a interrompere la sessione anzitempo per la rottura della sospensione. "È un po' frustrante aver commesso quel piccolo e costoso errore. La giornata stava andando bene fino a quel momento e la macchina mi dava buone sensazioni. La concorrenza sembra serrata, ma faremo il possibile per sabato", il pensiero di Norris. Piastri, vincitore a Baku lo scorso anno, non va oltre un dodicesimo posto nelle FP2: "È stata una giornata un po' complicata, con degli alti e bassi. Penso che il passo ci sia, però non è molto semplice sfruttarlo al meglio in questo momento", commenta l'australiano.
Segnali Positivi da Mercedes e Antonelli
Arrivano buoni segnali dalla Mercedes e da Andrea Kimi Antonelli, che chiude le FP2 con un ottimo quarto tempo (+0"486) alle spalle del compagno di team George Russell (+0"477). "Penso che sia stata una giornata piuttosto positiva. Le FP2 sono andate abbastanza bene, sono riuscito a migliorare giro dopo giro. C'è ancora un po' di lavoro da fare, ma penso che sia stata una giornata piuttosto positiva e che possiamo costruire qualcosa per domani", assicura il pilota italiano.
Verstappen Mantiene un Basso Profilo
Il vincitore del Gran Premio d'Italia Max Verstappen, come ormai di consueto, continua a mantenere un profilo basso nel venerdì e si accontenta di un settimo nelle FP1 e di un sesto posto nella finestra pomeridiana. "Per fare un buon sabato deve funzionare tutto alla perfezione. Sul giro secco siamo un po' indietro, ma ci sono margini di miglioramento. Tanti team saranno vicini, servirà un giro perfetto per la pole position", spiega il quattro volte iridato.
Prospettive per Sabato
Domani, sabato, si inizia a fare sul serio con la terza sessione di prove libere alle 10:30 e soprattutto con le qualifiche alle 14.