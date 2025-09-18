Messi rinnova con l'Inter Miami e punta ai Mondiali 2026

AGI - L'Inter Miami e Lionel Messi hanno concordato di prolungare il contratto della superstar argentina per rimanere nella Major League Soccer (MLS) oltre la Coppa del Mondo del prossimo anno. L'estensione del contratto garantirebbe che il 38enne rimanga in attività fino e dopo l'edizione 2026 dei Mondiali che saranno organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico.
Annuncio imminente
Un annuncio ufficiale è previsto entro le prossime due settimane, ha detto una fonte contattata da AFP: se tutto andrà come previsto, Messi concluderà la sua carriera nella MLS.
I trascosi di Messi al Barcellona e Psg
La 'Pulce' si è trasferita all'Inter Miami nel 2023 dopo una permanenza non felicissima al Paris Saint-Germain, ma il grosso della sua carriera stellare è stato vissuto al Barcellona, dove ha giocato dal 2004 al 2021 dopo essere passato attraverso il settore giovanile dei giganti spagnoli. Con i blaugrana Messi ha vinto il titolo della Liga 10 volte e ha sollevato il trofeo della Champions League europea in quattro occasioni.
La vittoria al Mondiale in Qatar
Nel 2022 ha guidato l'Argentina alla conquista della Coppa del Mondo in Qatar, trofeo che Messi tenterà di mantenere anche il prossimo anno. Messi è stato nominato MLS Most Valuable Player nella stagione 2024 anche se la sua squadra è stata eliminata nei playoff. E quest'anno è diventato il giocatore più rapido a raggiungere i 40 gol nella storia della MLS.