Fedez contro Sinner, la canzone finisce in procura

AGI - Avrà uno strascico giudiziario l'attacco di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nei confronti del tennista azzurro, numero 2 del mondo, Jannik Sinner, descritto nella canzone del rapper come "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". Un esposto alla procura di Bolzano è stato presentato dal consigliere comunale Giuseppe Martucci (Fratelli d'Italia) secondo il quale la frase incriminata contenuta nel pezzo configura il reato di propaganda e istigazione all'odio razziale in base all'articolo 604-bis del codice penale.
Accuse di razzismo e riferimenti al nazifascismo
Secondo Martucci, l'espressione contiene due elementi particolarmente gravi: il primo è il riferimento al "purosangue italiano" che richiama esplicitamente la purezza della razza promossa dal nazifascismo e sancita nelle leggi razziali del 1938; il secondo l'accostamento di Sinner (cittadino italiano e altoatesino) all'accento di Adolf Hitler. "Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione - ha affermato Martucci -. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l'odio venga normalizzato da figure pubbliche".
Reazioni dalla politica altoatesina
L'iniziativa del consigliere comunale segue di un giorno il commento di due parlamentari della Südtiroler Volkspartei (Svp), Julia Unterberger e Manfred Schullian, che hanno bollato il riferimento del testo come "un accostamento di rara stupidità, offensivo per l'intera minoranza di lingua tedesca in Italia".
"Pur di avere un po' di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne", hanno attaccato il rapper milanese. "Mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema".
Nuova stilettata di Fedez
Fedez in un'intervista ha precisato di non aver voluto accostare Sinner a Hitler, ma ha lanciato una nuova stilettata al campione altoatesino: "È critica al fanatismo, bravo lui che paga le tasse a Monaco", ha affermato il rapper in un'intervista con Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio24.