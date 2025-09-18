Il Manchester City vince 2-0 contro un Napoli in dieci uomini

AGI - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in Champions League quando il Manchester City ha approfittato del cartellino rosso iniziale di Giovanni Di Lorenzo per battere il Napoli 2-0 giovedì. Haaland ha raggiunto il suo mezzo secolo nella competizione d'élite europea in sole 49 presenze prima che Jeremy Doku assicurasse agli uomini di Pep Guardiola di iniziare la loro ricerca della gloria in Champions League con una vittoria.
Il Manchester City ha ottenuto una vittoria combattuta nel primo turno di Champions League, contro un Napoli (2-0) che è stato presto ridotto a dieci giocatori e ha finito per cedere al potere di Erling Haaland. L'attaccante norvegese aveva causato l'espulsione del difensore centrale italiano Giovanni Di Lorenzo al 21' della partita, che gli ha interrotto l'avanzata con un fallo quando era l'ultimo difensore.
Superiorità del Manchester City e gol di Haaland
Ma la superiorità numerica dei 'Citizens' non si è riflessa sul tabellone fino al 56esimo, quando lo stesso Haaland ha colpito di testa una palla che gli era stata servita da Phil Foden. Una volta aperto il barattolo, tutto è stato più facile per i padroni di casa, che hanno siglato la sentenza dopo una rapida corsa in area di Jeremy Doku che il centrocampista belga ha concluso con un sinistro rasoterra e stretto per battere il gigante serbo Milinkovic-Savic (65).
Impatto sulla stagione e sostituzioni
Con questi tre punti contro la capolista e campione in carica della Serie A, il City di Pep Guardiola si lascia alle spalle il timido inizio di stagione in Premier League (8°, due vittorie e due sconfitte). Il pubblico dell'Etihad è stato in grado di tributare una standing ovation alla loro ex stella belga Kevin De Bruyne, che è stato sacrificato nel rimpasto tattico dopo l'espulsione. L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha ricucito la difesa inserendo l'uruguaiano Mathias Olivera.