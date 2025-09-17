La Champions e il processo per stupro, la partita doppia di Thomas Partey

AGI - Una partita di Champions e l'udienza di un processo per violenza sessuale in un'unica trasferta a Londra: è l'insolita esperienza vissuta da Thomas Partey, 32enne centrocampista ghanese del Villarreal.
La partita contro il Tottenham
Martedì sera Partey si è unito ai compagni per la partita sul campo del Tottenham ed è entrato in campo al 78mo per Pape Gueye sfiorando anche il pareggio con un tiro nel recupero. I tifosi degli Spurs lo hanno fischiato a ogni tocco di palla per i suoi trascorsi con gli arci-rivali dell'Arsenal e alla fine i suoi sottomarini gialli sono usciti sconfitti per 1-0 per la rete di Luiz Junior al quarto minuto.
L'udienza in tribunale
La partita più importante, però, Partey l'ha giocata meno di 12 ore dopo, quando è comparso davanti al tribunale della Corona di Southwark. All'udienza si è dichiarato non colpevole per le accuse di stupro e aggressione sessuale su tre donne che avrebbe commesso tra il 2021 e il 2022. Il giudice gli ha concesso la libertà su cauzione fino al processo che inizierà il 2 novembre e dovrebbe durare tra le sei e le otto settimane.
Le restrizioni per il giocatore
Il centrocampista era stato incriminato a giugno, appena quattro giorni dopo la scadenza del suo contratto con l'Arsenal. Partey, che è anche titolare della nazionale del Ghana, può continuare a giocare ma deve notificare alla polizia qualsiasi spostamento internazionale con 24 ore di anticipo e gli è fatto divieto di contattare le sue accusatrici.