Galliani e il Milan: "Nessun ritorno, resto solo un tifoso". E su Modric... [VIDEO]
Presente domenica a San Siro, l'ex amministratore delegato rossonero commenta le voci su un suo possibile rientro nel club
AGI - "Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan". Così Adriano Galliani, in esclusiva all'AGI, ha commentato le voci sul suo possibile rientro in rossonero dopo la sua presenza a San Siro.
"Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan", ha precisato l'ex amministratore delegato rossonero.
Galliani ha poi speso parole di ammirazione per Luka Modrić: "È un fuoriclasse, domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha concluso.