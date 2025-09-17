Il dissing di Fedez su Sinner diventa un caso politico

AGI - La canzone di Fedez che descrive Jannik Sinner come "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler" è diventata un caso politico. Due parlamentari della Südtiroler Volkspartei (Svp), Julia Unterberger e Manfred Schullian, l'hanno bollato come "un accostamento di rara stupidità, offensivo per l'intera minoranza di lingua tedesca in Italia".
"Pur di avere un po' di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne", hanno attaccato il rapper milanese. "Mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema".
La replica di Fedez e la nuova stilettata
Fedez in un'intervista ha precisato di non aver voluto accostare Sinner a Hitler, ma ha lanciato una nuova stilettata al campione altoatesino: "È critica al fanatismo, bravo lui che paga le tasse a Monaco", ha affermato il rapper milanese in un'intervista con Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio24.
Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex assessore provinciale Massimo Bessone, già segretario della Lega altoatesina, che ha parlato di "offesa non solo personale a uno sportivo, ma a tutti gli altoatesini": "Provocare è facile, vincere è un'altra cosa. Fedez parla, Sinner vince". In difesa del numero due del mondo si è schierato anche il vicepresidente della Provincia di Bolzano, Marco Galateo di Fratelli d'Italia, che ha definito "Jannik Sinner orgoglio italiano e altoatesino, nel rispetto della madrelingua tedesca".
Sinner: orgoglio italiano e altoatesino
"Sinner è italiano, ha parlato in italiano sin da quando era ragazzino, ha rappresentato l'Italia nelle competizioni internazionali e ha dato lustro al nostro sport", ha ricordato, "le sue origini altoatesine e la sua lunghezza dialettale non riducono lo status di cittadino italiano così come il sangue che corre nelle vene, ma certo non ne giustificano analogie tirate per i capelli e infelici".
Giorni di riposo per Sinner in Alto Adige
Sinner in questi giorni è nella 'sua' Sesto in Val Pusteria in Alto Adige per concedersi qualche giorno di riposo e in famiglia. Jannik, come si evince dai social, ha fatto visita alla squadra giovanile di calcio a Valdaora e si è recato a malga San Silvestro.