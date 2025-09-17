Champions: l'Atalanta dimentica Parigi, l'Inter non stecca 

A GI- Esordio da dimenticare per l'Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint-Germain vince 4-0 grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino, dovranno subito voltare pagina: nella seconda giornata a Bergamo arriverà il Club Brugge, squadra da battere per cancellare il ko di Parigi.
Formazioni a Sorpresa e Dominio Iniziale del PSG
Tre le sorprese rispetto alla vigilia: Scalvini ha lasciato il posto a Djimsiti, sulla corsia mancina spazio a Bernasconi, con Krstovic in panchina e Pasalic falso nueve (prima da titolare anche per Musah). Luis Enrique ha recuperato Kvaratskhelia, il georgiano è stato piazzato sulla destra a completare il tridente con Mayulu e Barcola. Il prevedibile affondo iniziale da parte dei padroni di casa ha travolto i nerazzurri, al 3' Marquinhos ha sbloccato il punteggio ribadendo in rete un traversone di Fabian Ruiz. Nel giro di un quarto d'ora i parigini hanno creato diversi pericoli, decisivo Carnesecchi prima sul tiro di Barcola, poi sulla conclusione di Hakimi.
Reazione dell'Atalanta e Parata di Carnesecchi su Rigore
Col passare dei minuti l'Atalanta ha reagito, la manovra dei bergamaschi ha trovato sfogo sulla corsia destra sull'asse Bellanova-De Ketelaere. Ma l'atteggiamento aggressivo degli uomini di Juric è crollato sulla conclusione violenta di Kvaratskhelia, i bergamaschi hanno rischiato il 3-0, ma ancora Carnesecchi ha neutralizzato il rigore di Barcola concesso per un fallo a palla lontana di Musah su Marquinhos.
Cambi e Tris del PSG, Intervento Tardivo di Ramos
Nella ripresa, Juric ha provato a dare una scossa col doppio cambio, Samardzic e Krstovic sono entrati rispettivamente al posto di De Ketelaere e Maldini. Ma il PSG ha impiegato 6' per calare il tris grazie a un'azione personale di Nuno Mendes partita dal vertice sinistro dell'area atalantina. Nel finale è arrivato anche il 4-0 di Goncalo Ramos dopo un errore di Bellanova.
L'Inter Non Sbaglia: Vittoria in Champions League contro l'Ajax
L'Inter non sbaglia alla prima stagionale in Champions League. All'esordio nella League Phase la squadra di Chivu passa per 2-0 alla Johann Cruijff Arena contro l'Ajax. Decide una doppietta di Marcus Thuram (42' e 47'), al quinto gol in stagione in nerazzurro, su doppio assist da calcio d'angolo di Hakan Calhanoglu.
Dominio interista
Dopo una mezz'ora di studio, match condotto, sotto il punto di vista del gioco e del punteggio, dalla formazione finalista della passata edizione. Inter che tornerà in campo in Champions a San Siro contro lo Slavia Praga il 30 settembre. In mezzo le sfide di campionato contro Sassuolo (21 settembre) e Cagliari (27 settembre). Primo ko stagionale per l'Ajax di Heitinga, dopo i cinque risultati utili consecutivi ottenuti in Eredivisie. Avvio buono dei nerazzurri che faticano nella mezz'ora iniziale a trovare il varco nella linea difensiva avversaria. Al 33' arriva la prima grande occasione per l'Inter. Esposito lavora bene spalle alla porta, si stacca da Itakura e serve in area Thuram, che incrocia di destro e sfiora il palo alla destra di Jaros. Un minuto più tardi è protagonista sempre il centravanti francese, che viene trattenuto in area da Baas e guadagnandosi un calcio di rigore. Il fischietto inglese Oliver viene richiamato al Var e revoca un calcio di rigore che era apparso piuttosto netto.
Vantaggio dell'Inter con Thuram su Assist di Calhanoglu
Squadre che si allungano nel finale di primo tempo con l'Ajax che al 40' sfiora il vantaggio con Godts, lasciato solo dalla retroguardia nerazzurra in seguito a uno sviluppo da calcio d'angolo. Il calciatore belga trova l'opposizione di un grande Sommer. Sempre da corner l'Inter trova il meritato vantaggio. In chiusura di prima frazione (42') Thuram viene pescato senza marcatura da Calhanoglu e firma il gol dell'1-0 battendo un incolpevole Jaros.
Raddoppio di Thuram e Controllo Interista nel Secondo Tempo
Grande inizio di secondo tempo dell'Inter, che raddoppia sempre su calcio d'angolo e sempre sull'asse Calhanoglu-Thuram. Assist dalla bandierina per il turco, il francese sovrasta Itakura ed è 2-0 al 47'. Ajax tramortito e vicino in due occasioni al triplo svantaggio: prima Dimarco (51') e poi Dumfries (59') vengono intercettati sul più bello dalla retroguardia biancorossa. Ritmi che si abbassano nella mezz'ora finale con la formazione di Heitinga, che va vicina al 2-1 all'89' con un colpo di testa di Dolberg, su invito di Gaaei, dopo una leggera incertezza di Sommer.