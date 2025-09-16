Olimpiadi Over 50 a Castellaneta Marina: Rosolino apre la XXXI edizione con 700 atleti 

AGI - Sono state inaugurate presso il Teatro Valentino di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, le Olimpiadi 50& Più, l'appuntamento annuale degli over 50, giunto alla XXXI edizione, con lo sport, ideato e promosso da Associazione 50&Più del sistema di Confcommercio.
Il nuotatore Massimiliano Rosolino, già medaglia d'oro alle olimpiadi di Sidney, ai mondiali di Fukuoka, agli europei di Helsinki, Berlino, Madrid e Budapest e ancora Lisbona e Anversa e volto noto della tv, ha presenziato alla cerimonia di apertura dei Giochi domenica 14 settembre. Una cerimonia a cui hanno partecipato oltre 700 atleti provenienti da ogni provincia d'Italia che si sfideranno, fino a domenica 21 settembre, nelle discipline sportive.
"Le Olimpiadi 50& Più rappresentano, per la nostra associazione, uno dei momenti più importanti dell'anno perché dimostrano quanto i valori dello sport siano fondamentali nella vita di ognuno di noi - ha commentato il presidente nazionale dell'Associazione 50&Più, Carlo Sangalli - questa partecipazione cosi' forte testimonia l'impegno che, da oltre mezzo secolo, portiamo avanti per valorizzare e tutelare i diritti delle persone anziane e per garantire loro una partecipazione attiva alla vita di comunità".
Freccette, bocce, marcia, arco, tennis, nuoto, ping pong, maratona, ciclismo, basket, walking football e ballo. Sono queste le discipline sportive in cui gli over50 si cimenteranno durante la settimana e che negli anni hanno visto la partecipazione di oltre 30mila atleti impegnati a conquistare titoli e medaglie, in Italia e all'estero. In questa edizione, un coach d'eccezione: il campione olimpico Massimiliano Rosolino ha incontrato gli atleti prima dell'avvio delle gare per dare loro consigli su come affrontare le sfide.
"Un corretto stile di vita e una dieta salutare sono senza dubbio utili a essere vincenti - ha detto il campione olimpico Rosolino - chi pratica attività sportiva ha entusiasmo e grinta per affrontare le sfide della vita quotidiana. Le persone anziane non rappresentano il passato ma il futuro, quel futuro a cui le giovani generazioni devono guardare per trarre esempio. La competizione è assolutamente normale purché le sfide si affrontino con il sorriso, nello sport come nella vita".