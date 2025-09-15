Trump contro le nuove regole della Nfl: "Il football 'da femminuccia' è un male per l'America"

AGI - Donald Trump si scaglia contro "il football americano da femminuccia": il presidente americano ha contestato l'introduzione del kickoff dinamico da parte della Nfl che per ridurre le collisioni ad alta velocità ha spostato i giocatori più avanti in modo che non arrivino più ad affrontarsi di rincorsa.
"Il football 'da femminuccia' è un male per l'America, e un male per la Nfl!", ha scritto Trump su Truth, "chi si inventa queste idee ridicole? È come voler 'far rotolare indietro' la pallina da golf in modo che non vada troppo lontano. Fortunatamente, il football universitario rimarra' lo stesso, si spera per sempre!!".
La riforma punta anche a rendere il gioco più spettacolare aumentando le 'ripartenze' (returns) dei ricevitori ma per i puristi del football ha eliminato uno degli elementi di fascino di questo sport. Trump ha chiesto alla Nfl di "sbarazzarsi di questo kickoff ridicolo" dopo che domenica i 'suoi' Pittsburgh Steelers sono stati beffati dai Seattle Seahawks con un touchdown che è sembrato scaturire proprio dall'impreparazione alla novità dei touchback avanzati sulla linea delle 35 yard (da quella dei 30).
A suo avviso la nuova regola è stata introdotta in modo precipitoso, non è stata aumentata la sicurezza e "la palla si muove, ma i giocatori no, l'esatto opposto di ciò che è il football".