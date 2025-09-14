L'Inghilterra piange il pugile 'Hitman' Hatton, morto a 46 anni

AGI - Sport britannico in lutto per l’improvvisa morte di Ricky Hatton, il popolarissimo pugile inglese già campione del mondo nelle categorie superleggeri, welter e superwelter che è stato trovato morto nella sua casa di Hyde, nel nord-ovest dell’Inghilterra: avrebbe compiuto 47 anni a ottobre. Il decesso ha suscitato grande emozione per il suo ruolino da professionista con appena tre sconfitte in 48 combattimenti ma anche per il carattere generoso di ‘Hitman’ (l’assassino), come era soprannominato. La polizia ha riferito che la morte non viene trattata come sospetta. Da anni Hatton conviveva con problemi di droga e di salute mentale e in passato aveva tentato il suicidio.
In carriera aveva battuto campioni come Kostya Tszyu e José Luis Castillo e nel 2005 era stato eletto Pugile dell’anno dalla rivista ‘Ring Magazine’. Hatton si era ritirato nel 2011 per intraprendere la carriera di allenatore ma i suoi problemi di droga e salute mentale lo avevano persino allontanato dalla famiglia prima che decidesse di curarsi. A luglio aveva annunciato che a dicembre sarebbe tornato alla boxe in un incontro professionistico contro l’emiratino Eisa Al Dah a Dubai.
Originario della zona di Manchester, era tifosissimo del City che lo ha ricordato con un minuto di applausi prima del derby contro lo United di Premier League. Grande commozione tra i tifosi dei Citizens con lo stesso Pep Guardiola che aveva gli occhi umidi. Il campione filippino Manny Pacquiao, tra i pochi a battere Hatton in una famosa sfida del 2009, si è detto "profondamente rattristato" per la scomparsa di un avversario che gli aveva mostrato sempre "rispetto e sportività" e con il quale aveva condiviso "momenti indimenticabili".