Mondiali di volley maschile, parte bene l'Italia
I ragazzi di De Giorgi superano 3-0 l'Algeria. Martedì il match verità contro il Belgio
AGI - Debutto vincente per l'Italia della pallavolo maschile ai Campionati mondiali di Manila nelle Filippine. I ragazzi del ct Ferdinando De Giorgi hanno superato agevolmente l'Algeria per 3-0 (set: 25-13, 25-22, 25-17). Solo nel secondo set la nazionale nordafricana è riuscita a dare del filo da torcere a capitan Simone Giannelli e compagni.
Sul parquet dello 'Smart Arena Coliseum' di Quezon City, top scorer Alessandro Michieletto con 15 punti seguito da Mattia Bottolo con 13 e Yuri Romanò con 11. La prossima partita dell'Italia nella pool F è in programma martedì alle ore 15,30 italiane contro il Belgio che ha sconfitto nel primo incontro del mondiale l'Ucraina per 3-0.