Mondiali2026: si apre la prima fase per la vendita dei biglietti

AGI - Canada, Messico e Stati Uniti si preparano ad accogliere i tifosi per la Coppa del Mondo Fifa 2026. È partita, infatti, l'estrazione in prevendita riservata ai titolari di carte Visa, che potranno candidarsi fino al 19 settembre per avere la possibilità di acquistare i primi biglietti del torneo.
"A soli dieci mesi dall'inizio siamo entusiasti di lanciare la prima fase di vendita dei biglietti per il torneo", ha dichiarato Heimo Schirgi, chief operating officer della competizione. I prezzi partono da circa 50 euro per le gare della fase a gironi, fino a un massimo di 5.500 euro per la finale. Tutti i 104 match saranno disponibili già dalla prima fase di vendita.
La distribuzione dei biglietti avverrà in più fasi: dopo la prevendita Visa, seguiranno ulteriori finestre di vendita da ottobre 2025 fino alla finale del 19 luglio 2026. La Fifa attiverà inoltre una piattaforma ufficiale di rivendita per garantire acquisti sicuri ed evitare canali non autorizzati.