Italvolley: bagno di folla per le campionesse del mondo arrivate Malpensa

AGI - Carlotta Cambi, Alessia Orro (eletta MVP del Mondiale in Thailandia), Benedetta Sartori, Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino. Sono loro le eroine della pallavolo azzurra che in centinaia hanno accolto all'aeroporto milanese di Malpensa al rientro dal trionfo mondiale di Bangkok.
Fiori e cori per loro con tante giovani pallavoliste arrivate per salutare le campionesse del mondo con magliette da farsi autografare. Un pò dietro, defilato per non togliere luce alle sue ragazze, il tecnico più vincente della storia italiana (e non solo), Julio Velsaco. Applausi e cori dai tifosi che hanno intonato cori per le azzurre ("Italia! Italia!") e dedicato un'ovazione anche a Julio Velasco.
Il trionfo di ieri sulla Turchia per 3 a 2 al tie-break oltre a essere stata la settima vittoria su altrettanti match del Mondiale in Tailandia, ha coinciso anche con 36esimo successo consecutivo in partite ufficiali ritoccando ulteriormente il record assoluto. Dopo i festeggiamenti di ieri, molti dei quali testimoniati dai social (memorabile quello negli spogliatoi alla fine della gara vinta con la Turchia in cui hanno cantato tutte insieme il brano 'Halo' di Samurai Jay e Vito Salamancasi), adesso è il momento di tornare a casa e ricevere l'abbraccio di tifosi.
La Nazionale italiana femminile di pallavolo campione del mondo è atterrata intorno alle ore 14.15 circa all’aeroporto di Milano Malpensa riportando in Italia dopo 23 anni la coppa del Mondiale femminile di pallavolo.