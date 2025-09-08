L'Italia vince una gara pazza contro Israele. Tonali decisivo nel 5-4 finale

AGI - Vittoria sofferta per l’Italia, che ha superato Israele 5-4 in uno stadio semideserto, con appena 2.300 spettatori a fronte dei 20.000 posti disponibili. La squadra di Ben Simon è scesa in campo con il lutto al braccio per ricordare le vittime dell’attentato terroristico di stamani a Gerusalemme, rivendicato da Hamas. Decisiva per gli azzurri la rete di Sandro Tonali in pieno recupero, che ha riportato avanti gli uomini di Gattuso dopo il 4-4 firmato da Dor Peretz al 90’.
Con questo successo l’Italia sale al secondo posto del gruppo I, a tre punti dalla Norvegia, attesa domani dalla sfida con la Moldavia e con una gara in più disputata. Nel prossimo turno gli azzurri saranno di scena in Estonia, poi il ritorno contro Israele a Udine. Gattuso ha schierato una formazione leggermente diversa dall'Estonia, ma punta ancora sulla coppia Retegui e Kean in attacco. Al 16’ Israele è passato in vantaggio: un filtrante di Biton è stato deviato nella propria porta da Locatelli. Dopo un diagonale di Retegui respinto in corner e una traversa dello stesso Locatelli, l’Italia ha trovato il pari al 39’ con Kean, bravo a sfruttare una combinazione con Retegui.
La ripresa è stata ancora più ricca di colpi di scena. Al 52’ Peretz ha riportato avanti Israele con una conclusione dal limite, ma due minuti dopo Kean ha firmato il 2-2. Al 59’ il sorpasso azzurro con Politano, che ha battuto Daniel Peretz su azione nata da una rimessa laterale.
L’Italia ha allungato al 75’ grazie a Raspadori, servito da Frattesi, ma nel finale Israele ha reagito: all’87’ un autogol di Bastoni ha riaperto i giochi e al 90’ ancora Peretz ha firmato il 4-4. Quando il pari sembrava scritto, al 91’ Tonali ha trovato la zampata decisiva su un tiro-cross dalla destra, fissando il risultato sul 5-4.