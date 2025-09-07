Mondiali di volley femminile, l'Italia contro la Turchia sognando l'oro

AGI - Una striscia pazzesca di 35 vittorie consecutive che hanno portato alla conquista della Nations League del 2024 e del 2025 e dell'oro olimpico di Parigi lo scorso anno. Ancora un ultimo sforzo e le azzurre del volley potranno arricchire la bacheca vincendo anche la medaglia più preziosa al Mondiale, che manca all'appello dall'edizione del 2002 svolta in Germania. L'appuntamento è oggi alle 14.30 a Bangkok.
La finale contro la Turchia e l'addio di De Gennaro
L'avversario, la Turchia, è di quelli tosti, allenato da Daniele Santarelli, marito di Monica 'Mochi' De Gennaro, il libero che dopo la finale appenderà al chiodo la maglia della nazionale italiana. Superato ieri il tabù Brasile (sempre vittorioso nelle kermesse iridate), le ragazze hanno beneficiato di alcune ore di riposo, pronte a dare tutto se stesse nell'ultimo atto del torneo.
Le parole di Velasco sulla partita contro il Brasile
Velasco ha raccontato così la partita delle azzurre contro i verdeoro: "Una delle caratteristiche positive di questa squadra è che non molla mai nonostante le difficoltà. Fahr nel riscaldamento che si gira una caviglia, Orro nel secondo set che si gira la caviglia pestando il piede di una compagna, tutte situazioni che ci avrebbero potuto mettere al tappeto e invece le ragazze sono rimaste nel match con lucidità. Noi non possiamo pensare che andrà tutto bene come l'anno scorso ma che, invece, sarebbero arrivate delle difficoltà. Se in queste difficoltà portiamo a casa le vittorie al tiebreak 32-30 sarà un qualcosa di straordinario come accaduto col Brasile. Questo gruppo ha dato il massimo in ogni allenamento, come una squadra ai primi passi. Anche gli altri lavorano bene e quindi non possiamo pensare che tutto dipenda solo ed esclusivamente da noi. La forza di questa squadra risiede anche nel coraggio di schierare ragazze giovani o che non hanno molta esperienza internazionale. È successo con Nervini, contro il Brasile con Giovannini ma anche con altre. Quando abbiamo peccato in lucidità siamo riusciti a compensare con la voglia di non mollare mai. Contro la Turchia sarà un'altra partita difficilissima e di grande livello".