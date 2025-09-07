Trump agli US Open tra fischi, applausi e ritardi

AGI - Donald Trump è arrivato nella tribuna per assistere alla finale degli US Open di New York per assistere alla finale maschile tra Sinner e Alcaraz, ma le misure di sicurezza messe in atto per la sua visita hanno ritardato l'inizio della partita. Il presidente americano ha salutato brevemente gli spettatori in tribuna con una mano alzata e poi un pugno chiuso.
È stato accolto con un misto di applausi e fischi, in gran parte coperti dalla musica che risuonava nello stadio. Poi è entrato in una suite dello stadio. Pochi minuti prima, mentre le lunghe code erano ancora visibili all'ingresso dell'Arthur Ashe Court, la direzione degli US Open ha posticipato l'inizio della finale di mezz'ora "per garantire che i fan abbiano più tempo per raggiungere i loro posti", secondo un comunicato.
Misure di sicurezza e polemiche televisive
Con la visita del presidente americano a Flushing Meadows, è stato messo in atto un ulteriore controllo di sicurezza ai cancelli d'ingresso del tribunale. Inoltre, secondo diversi media americani, gli organizzatori del torneo hanno chiesto alle emittenti televisive della finale di "astenersi dal mostrare qualsiasi disturbo nei confronti della presenza del presidente, a qualsiasi titolo". Il 79enne repubblicano è stato fischiato dal pubblico quando è venuto a vedere una partita degli US Open nel settembre 2015, un anno prima di vincere a sorpresa la sua prima elezione presidenziale.
Alcaraz e Sinner, le reazioni
"È un privilegio per i tornei accogliere un presidente, indipendentemente dal paese che guida", ha detto Carlos Alcaraz dopo la sua vittoria di venerdì contro Novak Djokovic in semifinale. "Non voglio innervosirmi" per la presenza del presidente americano, "ma penso che il fatto che stia guardando la partita, sia fantastico per il tennis", ha concluso il 22enne spagnolo, numero 2 del mondo. "Significa che il tennis è importante" e la visita del presidente americano "farà quindi piacere" ai giocatori, ha detto il numero 1 del mondo Jannik Sinner dell'Italia.
Trump e la passione per lo sport
Il presidente americano, grande appassionato di competizioni sportive, ha già assistito quest'anno alla finale del campionato di football americano, al SuperBowl, e alla finale della Coppa del Mondo per Club. L'ultimo presidente americano in carica a partecipare a questo torneo del Grande Slam è stato Bill Clinton, per la finale femminile del 2000, vinta da Venus Williams. Donald Trump e il presidente democratico si erano visti anche quell'anno a margine della competizione. Una fotografia pubblicata dagli archivi ufficiali di Bill Clinton, su richiesta del sito Politico, mostra i due uomini in un camerino, molto sorridenti e in compagnia di due donne, tra cui Melania Knauss, futura moglie di Donald Trump e attuale First Lady.