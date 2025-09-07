Sinner: "Ho dato il massimo ma non è bastato"

AGI - "Quest'anno abbiamo fatto una grande stagione e sono super soddisfatto. Oggi ho provato a dare il massimo ma non è bastato". Jannik Sinner al termine della finale persa da Carlos Alcaraz è onesto nel riconoscere i meriti dell'avversario.
"Sono state tre settimane molto lunghe e non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo. Voglio ringraziare il pubblico straordinario, durante l'intero torneo. Sono felice di esser qui adesso e cercare di dare il meglio di me davanti a questo pubblico molto competente e spero di essere qui l'anno prossimo", ha concluso.
Complimenti di Sinner ad Alcaraz
"Faccio i complimenti ad Alcaraz e al suo team. C'è tanto lavoro dietro questi risultati: oggi ha giocato meglio di me - ha aggiunto Sinner - ringrazio il mio team per il supporto e per il duro lavoro fatto. Noi sappiamo quanta dedizione ci abbiamo messo anche in questa stagione".
Le parole di Alcaraz dopo la vittoria
"Faccio i miei complimenti a Sinner, che ha tenuto un livello altissimo nel corso di tutta la stagione. Quest'anno ho visto più lui di tutta la mia famiglia (ride ndr.). È stato un onore condividere il campo con lui e gli faccio i complimenti per le prestazioni nelle ultime settimane. Mi sento fortunato, in particolare per avere un team del genere. Il lavoro duro fatto per avermi reso migliore, anche sotto il punto di vista umano, è stato incredibile. Un grazie alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno reso speciale questo torneo: è un privilegio essere qui". Queste le parole, nel corso della premiazione, di Carlos Alcaraz, dopo la vittoria nella finale degli Us Open 2025 contro Jannik Sinner.